الرئيسية/محلياتمنح ميدالية الاستحقاق لـ56 مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مراتمنح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة2 نوفمبر 2026 17:41آخر تحديث : 2 نوفمبر 2026 17:43خادم الحرمين الشريفينأأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزميداليةالتبرع بالدمخادم الحرمين الشريفينالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق 5 برامج في القطاعين المالي والتأمين لتأهيل الكفاءات الوطنية"الموارد" تدعو المنشآت للإفصاح عن بيانات التدريب قبل 31 يناير5 برامج جامعية لتأهيل الكفاءات في الصناعات الإبداعيةخاصمنظومة مركزية للمناهج ترتبط بـ"نور" و"مدرستي" و"فارس"