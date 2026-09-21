الرئيسية/محلياتمنظومة متكاملة لتلطيف أجواء المسجد النبويبما يضمن تهيئة بيئة أكثر راحة للمصلين والزائرين21 سبتمبر 2026 06:27آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 06:271 / 5المسجد النبوي أأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويالمسجد النبويالحرمين الشريفينالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستمرار الحالة المطرية في 5 مناطقإنجاز 48% من مشروع "حديقة العروبة" في الرياضتعليق الدراسة بجامعة الملك خالد في أبها وخميس مشيط"الرياض الخضراء" يطلق حملة تشجير وتنظيف شعيب أم قصر