الرئيسية/محلياتمنظومة مركزية للمناهج ترتبط بـ"نور" و"مدرستي" و"فارس"يتضمن المشروع تطوير خدمات التكامل التقني مع الأنظمة والمنصات التعليمية2 نوفمبر 2026 16:05معلم يشرح للطلاب داخل فصل مدرسيأأالرياض:سليمان العنزيمنصة مدرستينظام نورنظام فارسالمناهج التعليميةوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق 5 برامج في القطاعين المالي والتأمين لتأهيل الكفاءات الوطنية"الموارد" تدعو المنشآت للإفصاح عن بيانات التدريب قبل 31 يناير5 برامج جامعية لتأهيل الكفاءات في الصناعات الإبداعيةتقليد رئيس الأركان اليوناني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة