الرئيسية/محلياتمنع المؤسسات التعليمية من حجب نتائج الطلاب بسبب المستحقات المالية إلزام المؤسسات الخاصة بإعلان الرسوم قبل الدراسة بـ 180 يومًا 30 أكتوبر 2026 17:07آخر تحديث : 30 أكتوبر 2026 17:07طلاب في إحدى المدارسأأالرياض:أخبار 24التعليممجلس شؤون التعليم العامالطلاباولياء الامورالتعليقاتأأخبار ذات صلةعقوبات تصل لـ25 مليوناً.. اعتماد 26 مخالفة للأمن السيبرانيإلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدرالمملكة تعلق السفر والقدوم من كينيا لمواجهة "إيبولا"الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن جازان وخميس مشيط