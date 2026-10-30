الرئيسية/محلياتمنع المدارس من حجب نتائج الطلاب بسبب المستحقات المالية إلزام المؤسسات الخاصة بإعلان الرسوم قبل الدراسة بـ 180 يومًا 30 أكتوبر 2026 17:07آخر تحديث : 31 أكتوبر 2026 00:38طلاب في إحدى المدارسأأالرياض:أخبار 24التعليممجلس شؤون التعليم العامالطلاباولياء الامورالتعليقاتأأخبار ذات صلةانتهاء اعتراضات "التوازن العقاري" تمهيدًا للقرعة ضوابط لإعادة تأهيل الأوساط البيئية.. وغرامات تصل إلى 3 ملايين ريالأمطار ورياح على معظم المناطق حتى الأربعاءعقوبات تصل لـ25 مليوناً.. اعتماد 26 مخالفة للأمن السيبراني