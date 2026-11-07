الرئيسية/محلياتمنها الرياض.. أمطار متوقعة على معظم المناطقعدم استبعاد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق7 نوفمبر 2026 05:15آخر تحديث : 7 نوفمبر 2026 05:15أمطار على محافظة المخواة بمنطقة الباحة — ANAS_ ALGHAMDIأأالرياض:أخبار 24المركز الوطني للارصادامطارالطقسحالة الطقسالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"رئاسة الحرمين" تدين تكرار استهداف مكة والمدينة 319 مخالفة خلال 4 آلاف جولة رقابية في طريف 11 مسارًا تدريبيًا لتأهيل أعضاء مكاتب شؤون الحجاج وقادة الأفواج سفارة المملكة بفرنسا تحذر رعاياها من مظاهرات مرتقبة غدًا