الرئيسية/محليات"موان" يعزز الوعي البيئي بحملة لتقليل الهدرتوظيف الخيارات المتاحة في المنصات الرقمية17 نوفمبر 2026 02:43آخر تحديث : 17 نوفمبر 2026 02:43المركز الوطني لإدارة النفاياتأأالرياض:أخبار 24المركز الوطني لإدارة النفاياتالنفاياتالتحول الرقميمكافحة الهدر الغذائيالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط 990 شهادة هندسية غير معتمدة خلال 10 أشهرأئمة وخطباء الحرمين يستنكرون استهداف مكة والمدينة"تقسيط الغرامات" تتيح خيارات أكثر مرونة للقطاعين الخاص وغير الربحي"وزير الاتصالات" يزور المقر الرئيسي لـSRMG واستوديوهات "شبكة الشرق"