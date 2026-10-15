الرئيسية/محليات"موهبة" تتيح أداء مقياسها عن بُعد لأول مرةعبر منصة "سديد".. وذلك للراغبين في أدائه باللغة العربية فقط.15 أكتوبر 2026 18:20آخر تحديث : 15 أكتوبر 2026 18:28شعار موهبة، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداعأأالرياض:أخبار 24موهبةمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلة اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في خميس مشيط والمنطقة الجنوبية"التحالف": استهدفنا مصادر تمويل حيوية لمليشيا الحوثيخاصدراسة: الزحام المروري يؤثر على إنتاجية الموظفين استدعاء 3 آلاف مركبة من "فورد" و "لينكون"