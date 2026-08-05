الرئيسية/محليات"موهبة" تحتفي بوفود "إنسو 2026" في ليلة عالميةجمعت الأمسية 120 طالبًا ومختصًا من 19 دولة 6 أغسطس 2026 00:28آخر تحديث : 6 أغسطس 2026 00:281 / 2 "موهبة" تستحضر تنوّع الموروث السعودي في ليلة ثقافيةأأجدة:أخبار 24موهبةمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعالوكالة الدولية للطاقة الذريةالاختبارتالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوقعات بموجة حارة وأمطار على معظم المناطق"الصحة" تباشر واقعة إساءة صيدلي لمواطن في الطائفإخلاء طبي لـ3 مواطنين من مصر إلى المملكةطريق رفحاء - حائل الجديد شريان يعزز الربط بين مناطق المملكة