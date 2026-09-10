الرئيسية/محلياتنائب أمير مكة يتسلّم تقرير تقييم خطط طوارئ الحجالنجاحات المتحققة جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة10 سبتمبر 2026 05:05آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 05:05نائب أمير مكة المكرمة يتسلّم التقرير النهائي لتقييم أداء الجهات المشاركة في خطة طوارئ حج 1447هـ — MSHIBLIأأجدة:أخبار 24نائب امير مكةالحججدةمكة المكرمةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": سحب ماطرة على أجزاء من 7 مناطقالدفاع المدني: زوال الخطر عن أبها وخميس مشيطتخريج دورة تأهيل ضباط السجون لـ 1448هـ في الرياضإطلاق خدمة رقمية لمتابعة اعتراضات المخالفات بجدة