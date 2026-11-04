الرئيسية/محلياتنائب أمير مكة يرأس اجتماعًا لمتابعة العمرة والاستعدادات للحج استعراض جاهزية مطار الملك عبدالعزيز وخطط استقبال 65 مليون مسافر4 نوفمبر 2026 19:25آخر تحديث : 4 نوفمبر 2026 19:32نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا لمتابعة العمرة والاستعدادات للحج أأجدة:أخبار 24الحج والعمرةموسم العمرةمنطقة مكة المكرمةمستشار خادم الحرمينالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الداخلية يلتقي رئيسة بلغاريا ويجتمع مع رئيس الوزراءجامعة بيشة ضمن أفضل 100 جامعة عربية في تصنيف "التايمز"الصمعاني: المحكمة العليا ركيزة استقرار المبادئ وجودة الأحكامتدشين خدمات جديدة للأمن العام عبر "أبشر"