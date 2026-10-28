الرئيسية/محلياتنجاح عملية فصل التوأم التنزاني "لايتيينس ولوفنس"العملية أجريت بمشاركة ٤٤ من الكوادر الطبية، ونسبة نجاحها المقدرة ٧٠%29 أكتوبر 2026 00:49آخر تحديث : 30 أكتوبر 2026 00:33التوأم الملتصق التنزاني "لايتيينس ولوفنس" قبل بدء العمليةأأالرياض:أخبار 24التوائمفصل التوئموزارة الحرس الوطنيالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةإغلاق 4 منشآت وتسجيل 71 مخالفة في القصيمإصابة مواطن وأضرار مادية إثر سقوط شظايا صاروخين باليستيين بالرياضبرنامج التحول الوطني يتصدر الارتباط الوظيفي للمرة الثالثةاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض