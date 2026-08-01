الرئيسية/محليات"نزاهة" تحقق مع 430 موظفًا وتوقف 131 بتهم فساد خلال يوليوالموظفون من منسوبي 5 وزارات واتُّهموا بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي1 أغسطس 2026 10:06آخر تحديث : 1 أغسطس 2026 10:12واجهة مبنى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الرياضأأالرياض:أخبار 24قضايا الفسادنزاهةهيئة الرقابة ومكافحة الفسادالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": ارتفاع درجة الحرارة على الرياض والشرقية"سبل" تصدر طوابع تذكارية لمحمية الإمام عبد العزيز"قبول" تطلق سباق الفرص المتبقية حتى نهاية أغسطسالجوالون.. ركيزة حماية موارد محمية الإمام تركي