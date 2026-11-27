الرئيسية/محليات"نظام التصاميم".. حماية للتكوينات الزخرفية والجمالية وغرامة للمزورينطلب واحد قد يشمل 100 تصميم مترابط27 نوفمبر 2026 23:10آخر تحديث : 27 نوفمبر 2026 23:13تكوينات زخرفية وجماليةأأالرياض:أخبار 24انظمةالزخافالتصاميمالهيئة السعودية للملكية الفكريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةحماية لمدة 10 سنوات والسجن والغرامة لمخالفي نظام "الدارات المتكاملة"حماية جديدة تدعم ابتكار الأصناف النباتية ومنح تعويض لمالكهاتحديد ضوابط منح براءات الاختراع ونماذج المنفعةإنشاء مؤسسة لتطوير جزيرة دارين وتاروت لتعزيز جودة الحياة