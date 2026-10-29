الرئيسية/محلياتنظام المعاملات التجارية يوحّد التشريعات في وثيقة واحدةيجيز للصغير ممارسة التجارة من سن 15 بإذن، ويحمي المنافسة المشروعة29 أكتوبر 2026 11:41آخر تحديث : 29 أكتوبر 2026 11:41مبنى وزارة التجارةأأالرياض:أخبار 24وزارة التجارةمجلس الوزراءالنشاط التجاريالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزارة الحج والعمرة تحصد جائزة أفضل مؤسسة حكومية متميزة رقميًا خليجيًاديوان المظالم يحقق ٩٠٪ من مستهدفاته الاستراتيجية في الربع الثالث"الدفاع المدني": زوال الخطر عن منطقة نجران"الأرصاد" يتوقع استمرار الأمطار على أجزاء من 9 مناطق