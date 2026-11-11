الرئيسية/محلياتنظام حماية المستهلك يحظر الممارسات التجارية المجحفةالنعيم: إقرار النظام محطة تاريخية تعزز الشفافية وكفاءة الأسواق11 نوفمبر 2026 16:46جولة تفتيشية لمتابعة الالتزام بالمعايير التجارية في أحد المتاجرأأالرياض:أخبار 24التجارةحماية المستهلكوزارة التجارةجمعية حماية المستهلكالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقتل تعزيرًا بجانيين لتهريبهما مخدرات إلى المملكةاعتراض وتدمير 3 صواريخ "كروز" أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه الرياضالصحة: الإجازات المرضية لا تُمنح بطلب المستفيدالمملكة وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد