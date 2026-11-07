الرئيسية/محلياتنفق جديد لطريق الملك عبدالعزيز مع تقاطع طريق أنس بن مالك لرفع كفاءة التقاطع وتعزيز الربط بين الأحياء والمناطق المجاورة7 نوفمبر 2026 21:26آخر تحديث : 7 نوفمبر 2026 21:35تنفيذ نفق جديد لطريق الملك عبدالعزيز مع تقاطع طريق أنس بن مالكأأالرياض:أخبار 24الهيئة الملكية لمدينة الرياضالطرقنفق الملك عبدالعزيزالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقطاع الصحي السعودي يحصد 36 جائزة دولية في لندنإعلان نتائج قبول دورة البكالوريوس بـ"فهد الأمنية""الحج والعمرة" تستعرض استعدادات مؤتمر الحج السادسجامعة الجوف بالمركز الـ 38 عربيًا في تصنيف "تايمز" للجامعات