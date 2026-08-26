الرئيسية/محلياتنقلة نوعية في تدريس علوم الحاسب الآلي بالمدارس الحكوميةبعض المدارس وفرت معامل خاصة بالذكاء الاصطناعي والبرمجيات26 أغسطس 2026 14:40آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 14:40طلاب داخل معمل حاسبٍ بإحدى المدارسأأالرياض:سليمان العنزيالمدارسالامن السيبرانيالبرمجةالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاتصالات الأحد المقبلإطلاق منصة التسجيل في "مدرسة الموهوبين الإعلامية" بالمدينةالباحة توثق 50 شجرة معمرة في المرحلة الأولى لحصر غطائها النباتيالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تواصل تميزها في الحوكمة بتحقيق 99.9%