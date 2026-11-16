الرئيسية/محلياتنمو الإنفاق على البحث والتطوير 17% إلى 34.5 مليارًا في 2025هيئة الإحصاء: 49.4 ألف باحث في المملكة بنمو سنوي 19%16 نوفمبر 2026 10:22آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 10:30 البحث والتطوير - تعبيريةأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للاحصاءالبحث العلمياحصائيات سنويةاحصائياتالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوقعات بحالة مطرية على جازان وعسير والباحة النائب العام يشدد على الالتزام بالأنظمة في إجراءات التحقيقانطلاق مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بمشاركة 16 دولة "وِرث" يوقّع مذكرة تفاهم لتسويق منتجات الحرفيين والطلاب