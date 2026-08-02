الرئيسية/محلياتهيئة الاتصالات تضع سقوفًا لرسوم التبرعات وتعرفة استقبال المكالماتمشروع تحديث يشترط موافقة الهيئة لإطلاق برامج الولاء وتمديد العروض2 أغسطس 2026 12:12آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 12:12مقر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في مدينة الرياضأأالرياض:أخبار 24خدمات الاتصالاتالتبرعاتهيئة الاتصالات والفضاء والتقنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتعديلات نظام المنافسة.. عقوبات مشددة ومكافآت للمبلغينبدء تسجيل أكثر من 167 ألف قطعة عقارية في 5 مناطق"الأرصاد": استمرار ارتفاع الحرارة بالرياض والشرقية ومكةمزاد الصقور 2026.. مزارع إنتاج عالمية تصل إلى المملكة