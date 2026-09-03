الرئيسية/محليات"هيئة الطرق": كود الطرق يصنف مرافق مواقف المركبات إلى 3 أنواعوفقًا لمواقعها وتصاميمها ومواءمة تخطيطها مع طبيعة الطرق3 سبتمبر 2026 14:55آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 14:55أحد الطرق السريعة في المملكةأأالرياض:أخبار 24الطرقالطرق السريعةكود الطرق السعوديالهيئة العامة للطرقالتعليقاتأأخبار ذات صلةطيران الرياض يطلق أولى رحلاته المباشرة إلى بانكوك20 ألف جولة ميدانية للرقابة على التخفيضات خلال أغسطسخاصرئيس "هيئة المياه": المملكة قائد عالمي في التحلية.. وطموحنا تصدير تقنيات جديدة ضبط 239 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال أغسطس