الرئيسية/محليات"هيئة الطرق": مساران من الرياض إلى العلا لدعم السياحةيختلفان في طول المسافة ومدة الرحلة والمحطات التي يمران بها22 يوليو 2026 14:03آخر تحديث : 22 يوليو 2026 14:03محافظة العلاأأالعلا:أخبار 24الهيئة الملكية لمحافظة العلامحافظة العلاالعلاالهيئة العامة للطرقالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق مستشار ذكي لتسهيل الوصول لبيانات كود البنية التحتية بالرياضحملات تحصين مجانية لحماية الحيوانات الأليفة من السعار بنجران وجازان"البيئة": التشجير ركيزة أساسية لخفض درجات الحرارة19 مليون م2 من الأراضي البيضاء تدخل التطوير والتداول بالمدينة