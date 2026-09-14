الرئيسية/محليات"هيئة المراجعين" ترصد 44 ملاحظة متكررة بمكاتب المحاسبةخطة تصحيحية خلال 20 يوم عمل.. والعقوبات تصل إلى شطب الترخيص14 سبتمبر 2026 11:22آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 11:22الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أأالرياض:أخبار 24الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينمكاتب المحاسبةالقوائم الماليةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحويل الدراسة والعمل "عن بُعد" في جامعة الطائفولي العهد يستقبل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكيتنفيذ مشروعين لشبكات المياه بخميس مشيط بـ65 مليونًا12 مليون منتج وسلعة مخفضة بمناسبة اليوم الوطني