الرئيسية/محليات"هيئة المقاولين" تدشّن حساب منصة "مقاول" لخدمة المستفيدينللتعريف بالخدمات والحلول الرقمية ودعم المنشآت العاملة في القطاع12 نوفمبر 2026 16:01الهيئة السعودية للمقاولينأأالرياض:أخبار 24المقاولين السعوديينهيئة المقاولينالهيئة السعودية للمقاولينالتواصل الاجتماعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الترفيه" تستعرض أداء القطاع ومؤشراته خلال الربع الثالث من 2026.ملحق فني لخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية الكينيةالقصاص بمواطن قتل آخر طعنًا بأداة حادة في المدينةأمير الجوف يدشّن مشروعات صحية وبلدية في سكاكا