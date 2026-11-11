الرئيسية/محليات"هيئة المياه" تضبط أكثر من 30 ألف مخالفة خلال العام الجارينفّذت أكثر من 140 ألف جولة رقابية استباقية11 نوفمبر 2026 18:48آخر تحديث : 11 نوفمبر 2026 20:35"هيئة المياه" تضبط أكثر من 30 ألف مخالفة خلال شهرأأالرياض:أخبار 24الصحة العامةالهيئة السعودية للمياهالبيئةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتعليق الدراسة الحضورية غداً في القصيم"كاوست" تفتتح أكبر منشأة بالعالم لإحياء الشعاب المرجانيةتطوير ضوابط الخبرة الهندسية لتعزيز موثوقية التقارير الفنية 137 إنجازًا دوليًّا تعزز ريادة المنظومة الصحية السعودية عالميًّا بـ2026