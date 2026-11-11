الرئيسية/محليات"هيئة المياه" تضبط أكثر من 30 ألف مخالفة خلال شهرنفّذت أكثر من 140 ألف جولة رقابية استباقية11 نوفمبر 2026 18:48آخر تحديث : 11 نوفمبر 2026 18:48"هيئة المياه" تضبط أكثر من 30 ألف مخالفة خلال شهرأأالرياض:أخبار 24الصحة العامةالهيئة السعودية للمياهالبيئةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتطوير ضوابط الخبرة الهندسية لتعزيز موثوقية التقارير الفنية 137 إنجازًا دوليًّا تعزز ريادة المنظومة الصحية السعودية عالميًّا بـ2026خاصهل تتحول البطاقات الائتمانية إلى فخ للديون؟"ذا جروفز".. فكرة سعودية تتحول إلى وجهة تجاوزت 1.5 مليون زيارة