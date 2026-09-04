الرئيسية/محلياتهيئة محمية الملك سلمان تشدد منع الصيد داخل نطاقهاتعزيز التوازن البيئي والحد من الآثار السلبية للصيد5 سبتمبر 2026 00:19آخر تحديث : 5 سبتمبر 2026 00:19هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تشدد على منع الصيد في المناطق التي تقع في نطاقهاأأطريف:أخبار 24حماية الحياة الفطريةمحمية الملك سلمان الملكيةالصيدالمحميات الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصموقف بطولي لشباب في إطفاء حريق.. وأحدهم يروي التفاصيل 10 آلاف ريال غرامة مخالفات "فحص معدات الإنقاذ البحرية"اعتماد سياسة السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العملخاص عسيري: أمراض القلب تشكل 40% من أسباب الوفاة بالمملكة