الرئيسية/محليات"وِرث" يوقّع مذكرة تفاهم لتسويق منتجات الحرفيين والطلابتشمل تطوير منصة رقمية لعرض المنتجات الحرفية وبيعها15 نوفمبر 2026 20:08آخر تحديث : 15 نوفمبر 2026 20:08جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين "وِرث" وشركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2)أأالرياض:أخبار 24التسويقتسويقورثالتعليقاتأأخبار ذات صلةالملك يأمر بترقية وتعيين 167 قاضيًا بوزارة العدلملتقى "هيئات التطوير" يعقد نسخته الرابعة في 30 نوفمبرتدشين القاعة الذكية للجنة الدائمة للفتوى بالرياضبدء تنفيذ محطة "إكسبو" بقطار الرياض على مساحة 70 ألف م2