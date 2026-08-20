الرئيسية/محليات"السياري" متحدثًا رسميًا لوزارة العدليهدف القرار إلى تعزيز الاتصال المؤسسي وتطوير العلاقات الإعلامية20 أغسطس 2026 17:56آخر تحديث : 20 أغسطس 2026 17:56المتحدث الرسمي لوزارة العدل تركي السياريأأالرياض:أخبار 24وزارة العدلجهات حكوميةالدكتور وليد الصمعانيتمكين الكفاءات الوطنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة إطلاق أول محفظة لدعم مشاريع التشجير عبر "إحسان"القتل تعزيرًا لمواطن روَّج أقراص الإمفيتامين في الرياض"المياه الوطنية" تنفذ مشروعًا لنقل المياه المعالجة إلى غابة جدة"هيئة التأمين" تُوجه بتوفير منتج تأمين صحي جديد بدون موافقات طبية