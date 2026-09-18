الرئيسية/محلياتوزيرة بريطانية تشيد بالنموذج السعودي في التعليم والتدريبجاكي سميث: تجربة المملكة في توظيف البيانات تدعم التحسين وصناعة القرار18 سبتمبر 2026 15:33آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 15:33وزيرة المهارات البريطانية خلال زيارتها مقر هيئة تقويم التعليم والتدريبأأالرياض :أخبار 24التعليمهيئة تقويم التعليم والتدريبالمملكةتطويرالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سفراء الإعلام" يوسّع شراكاته الجامعية لتأهيل الكفاءات الوطنيةخطيبا الحرمين: المساس بأمن المقدسات "خط أحمر" و"جرم كبير""الأرصاد": أمطار رعدية متوقعة على 6 مناطق"الطرق": توظيف نواتج الهدم يعزز استدامة الخلطات الإسفلتية