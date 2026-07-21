الرئيسية/محلياتوزير الإعلام: المملكة والإمارات يجمعهما تاريخ وإرث مشتركدور الإعلام الرصين التصدي لكل من يحاول نقل صورة مضللة21 يوليو 2026 19:43آخر تحديث : 21 يوليو 2026 20:06علما السعودية والإماراتأأالرياض:أخبار 24الاماراتوزارة الاعلامسلمان الدوسريالعلاقات السعودية الاماراتيةوزير الاعلامالتعليقاتأأخبار ذات صلة3 مسارات للطرق من الرياض إلى أبها لدعم السياحة48 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في يونيو"الوزراء" يقرّ القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول الخليجبعد 10 أيام.. انطلاق موسم استثنائي للتخفيضات