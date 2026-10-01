الرئيسية/محلياتوزير البلديات يسلّم وحدات سكنية للأسر المستحقةشراكة "سكن" والبنك الأهلي السعودي وفرت 2269 وحدة سكنية1 أكتوبر 2026 17:07آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 17:07شارع سكني يضم منازل حديثةأأالرياض:أخبار 24توزيع وحدات سكنيةالاسكانوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةحوار"سڤن" لـ"أخبار 24": وجهاتنا ترفيهية متكاملة.. ونستهدف 80% من سكان المملكةصرف 13 مليار ريال معاشات أكتوبر للمتقاعدين فتح التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين الـ17إلزام تطبيق موجهات العمارة الساحلية الحجازية في جدة