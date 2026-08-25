الرئيسية/محلياتوزير الحرس الوطني يلتقي أمراء الأفواج بالقطاع الغربيأكد حرص القيادة على المضي قدمًا في تطوير الأفواج26 أغسطس 2026 00:45آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 00:45وزير الحرس الوطني خلال لقائه أمراء الأفواج أأجدة:أخبار 24وزير الحرس الوطنيوزارة الحرس الوطنيقوة الافواج الامنيةالحرس الوطنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوجيه بتخصيص خطبة الجمعة لوجوب الالتزام بالأنظمة المرورية"الحقيل": توثيق التصرفات العقارية يحفز زيادة المعروض العقاري اتفاقية دولية لدعم المشاركة في إكسبو 2030 الرياضتوقعات الخريف.. ارتفاع متوسط للحرارة وأمطار حتى نوفمبر