الرئيسية/محلياتوزير الداخلية يدشن مشروعات تطويرية لحرس الحدود شملت مراكز للاستجابة السريعة والتدريب18 نوفمبر 2026 17:201 / 11جانب من المشروعات التطويرية لحرس الحدود بالمنطقة الشرقيةأأالدمام:أخبار 24وزير الداخليةوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايفالمنطقة الشرقيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة16 باحثًا من "كاوست" ضمن قائمة "كلاريفيت"المدينة العالمية بالدمام تستقبل زوار موسمها الثاني بـ23 جناحًا دوليًا960 ألف راكب تنقلوا بالحافلات بين مدن المملكة خلال 3 أشهروزير الداخلية يطّلع على المبادرات التنموية بالشرقية