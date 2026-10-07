الرئيسية/محلياتوزير الداخلية يلتقي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكةجرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك7 أكتوبر 2026 17:00آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 17:00وزير الداخلية يلتقي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكةأأالرياض:أخبار 24الولايات المتحدة الأمريكيةوزارة الداخليةالعلاقات السعودية الامريكيةالسفارة الامريكية بالسعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"القضاء" يعتمد قواعد عمل المكاتب الفنية ويوافق على إنشاء محكمة للتنفيذتعاون سعودي كويتي لبحث الشفافية ومكافحة الفسادخاصالعاصمي: زيادة ملحوظة في وعي المجتمع بأهمية التواصل الحضاريإتاحة الابتعاث لدراسة الذكاء الاصطناعي في أفضل 50 جامعة عالميًا