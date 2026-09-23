الرئيسية/محلياتوزير الدفاع : نفخر في اليوم الوطني بتاريخ المملكة وحاضرها اليوم الوطني نستمد منها اعتزازنا بالدفاع عن وطننا 23 سبتمبر 2026 16:23آخر تحديث : 23 سبتمبر 2026 16:32وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24اليوم الوطني السعوديالامير خالد بن سلمانوزير الدفاعاليوم الوطنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق الإنذار المبكر في جازان ونجرانخادم الحرمين: اليوم الوطني نستذكر فيه أسس المملكة الراسخةتأجيل عروض الألعاب النارية والدرون الخاصة باليوم الوطنياليوم الوطنينسيج واحد.. كيف تكّون المجتمع السعودي؟