الرئيسية/محلياتوزير السياحة يطلق جدول فعاليات "شتاء السعودية" تحت شعار "شتاء السعودية على ما تحب"28 أكتوبر 2026 21:50آخر تحديث : 28 أكتوبر 2026 22:04وزير السياحة يطلق جدول فعاليات "شتاء السعودية"أأالرياض:أخبار 24محافظة العلاالهيئة العامة للترفيهوزارة السياحةفعاليات السياحةشتاء السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة151 باحثًا من جامعة الملك سعود ضمن أفضل 2% من علماء العالمنائب وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة تأهيل الضباط الجامعيينتقدم أعمال جسور تقاطع عثمان بن عفان والملك سلمان بالرياضخاص17 منطقة لوجستية ترسم مستقبل الشرقية