الرئيسية/محلياتوزير السياحة يفتتح جناح "أرض السعودية" بسوق السفر العالمي بلندنبحضور 37 شريكًا من منظومة السياحة السعودية3 نوفمبر 2026 22:54آخر تحديث : 3 نوفمبر 2026 22:54وزير السياحة أحمد الخطيب خلال افتتاح جناح "أرض السعودية" في سوق السفر العالمي (WTM) 2026 بلندنأأالرياض:أخبار 24السياحةالسياحة في السعوديةلندنوزير السياحةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبَرَد يكسو نفود حائلوزير الثقافة يلتقي تبون ويزور جناح المملكة بمعرض الجزائر للكتاب"الوزراء": المملكة تواصل تأمين إمدادات الطاقة للأسواق العالميةإطلاق أول مشروع استثمار مشترك لتطوير الأراضي في الرياض