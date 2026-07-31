الرئيسية/محلياتوصول التوأم الملتصق الفيجي "جيسيبيل وديسيسيا" إلى الرياضلدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما31 يوليو 2026 09:25آخر تحديث : 31 يوليو 2026 09:43أأالرياض:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةالدكتور عبدالله الربيعةفصل التوائم في السعوديةفصل التوئمالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمطار رعدية متوقعة على جازان وعسير"المراجعين والمحاسبين" تحصل على شهادة ISO لإدارة الامتثال12 ألف موهوب ينهون موسم صيف موهبة 2026"مركز التغير المناخي" يعزز التنبؤ المبكر بمخاطر الحرائق والجفاف