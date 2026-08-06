الرئيسية/محلياتوفاة الأديب والمؤرخ محمد صالح البليهشيأثرى المكتبة السعودية بمؤلفات وثّقت تاريخ المدينة المنورة ونهضتها الثقافية6 أغسطس 2026 11:43آخر تحديث : 6 أغسطس 2026 12:02الأديب والمؤرخ محمد صالح البليهشيأأالمدنية المنورة:أخبار 24مركز الملك عبدالعزيز التاريخيجامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميةامانة المدينة المنورةوزارة الثقافةالمدنية المنورةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوفاة د. راشد بن راجح الشريف مدير جامعة أم القرى الأسبقمن "السروات" إلى قيادة التحالف البحري.. مسيرة اللواء "الشهري"15 مليون م² من الأراضي البيضاء تدخل التطوير والتداول بالقصيماستئناف العمل بمحطة الفحص الدوري بحي المروة بجدة