الرئيسية/محلياتوفاة الشيخ سعد آل فريان بعد مسيرة حافلة بتعليم القرآنالصلاة على الفقيد اليوم في جامع الملك خالد بالرياض2 سبتمبر 2026 14:33آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 14:44الرئيس السابق لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض الشيخ سعد بن محمد آل فريان أأالرياض:أخبار 24القرآن الكريمتحفيظ القران الكريمالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الصعيدي" رئيسًا تنفيذيًا لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية خاصاكتفاء ذاتي في 4 منتجات زراعية وحيوانيةتنفيذ 240 مليون عملية عبر "أبشر" بالنصف الأول 2026تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق وافد هرب هيروين إلى المملكة