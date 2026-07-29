الرئيسية/محلياتوفاة "بكر بن بكر".. أول مهندس بترول سعودي في "أرامكو"أول مدير لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن29 يوليو 2026 23:31آخر تحديث : 29 يوليو 2026 23:46الدكتور بكر عبد الله بن بكر مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأسبق أأالرياض:أخبار 24جامعة الملك فهد للبترول والمعادنارامكوالبترولارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتعليم تعتمد افتتاح 10 مدارس للموهوبين في الأحساء"الحج والعمرة" تطلق بوابة التكاملات لتعزيز التحول الرقميإشادة دولية بتحول المدينة المنورة لنموذج حضريإتاحة تعديل بيانات شهادتي الميلاد والوفاة عبر "أبشر"