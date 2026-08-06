الرئيسية/محلياتوفاة د. راشد بن راجح الشريف مدير جامعة أم القرى الأسبقشغل مناصب أكاديمية وثقافية ووطنية بارزة من بينها عضوية مجلس الشورى6 أغسطس 2026 12:53آخر تحديث : 6 أغسطس 2026 12:53صورة للفقيد مع خادم الحرمين الملك سلمانأأالرياض:أخبار 24مجلس الشورىمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنيجامعة ام القرىالتعليقاتأأخبار ذات صلةمن "السروات" إلى قيادة التحالف البحري.. مسيرة اللواء "الشهري"15 مليون م² من الأراضي البيضاء تدخل التطوير والتداول بالقصيموفاة الأديب والمؤرخ محمد صالح البليهشياستئناف العمل بمحطة الفحص الدوري بحي المروة بجدة