الرئيسية/محلياتوفاة و8 إصابات في اعتداء على مطار الملك فهد يتم الإعلان عن أي مستجدات في وقت لاحق22 أكتوبر 2026 01:14آخر تحديث : 22 أكتوبر 2026 02:19مطار الملك فهد الدولي بالدمامأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للطيران المدنيالطيران المدنيالدماممطار الملك فهد الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة بالشرقيةلجنة لحصر أضرار مركبات منسوبي جامعة الأعمال جراء انهيار خزان بجدةإحباط محاولة استهداف حقل شيبة ووفاة مقيمين وإصابة اثنين "كبار العلماء": خطر ميليشيا الحوثي لا يقل عن خطر داعش والقاعدة