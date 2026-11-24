الرئيسية/محلياتولي العهد: رفعة الوطن ومصلحة المواطن في صدارة أولوياتناولي العهد يستعرض مستهدفات المرحلة الثالثة من رؤية 2030 في ميزانية 202724 نوفمبر 2026 15:43آخر تحديث : 24 نوفمبر 2026 16:21ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أأالرياض:أخبار 24ميزانية 2027مجلس الوزراءالميزانية السعوديةولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتحالف: تعرض أحد أبراج المركز المالي لهجوم إرهابي جبانارتفاع استهلاك الكهرباء بالمملكة 5.4% خلال 20253 حالات لتقسيط مستحقات وفواتير المياهتنفيذ حكم القتل تعزيراً بـ3 مهربين للهيروين بمنطقة مكة