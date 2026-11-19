الرئيسية/محلياتولي العهد وقائد "سنتكوم" يبحثان تطورات الأوضاعاستعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين19 نوفمبر 2026 04:02آخر تحديث : 19 نوفمبر 2026 04:47ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكيامريكاولي العهد الأمير محمد بن سلمانالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجامعة الإسلامية تتقدم في تصنيف التايمز583 طالبًا بالشمالية يتأهلون في "نسمو 2027""التحالف": دمرنا منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية بصعدةزوال الخطر عن أبها وخميس مشيط وإطلاق الإنذار بالرياض