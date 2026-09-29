الرئيسية/محليات"الوزراء" يوافق على حوكمة طلبات تحول الجهات الحكومية نوه المجلس بالتقدم في إنشاء الأمانة العامة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك 29 سبتمبر 2026 18:02آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 18:47ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياضأأالرياض:أخبار 24نظام الاوقافمجلس الوزراءولي العهد الأمير محمد بن سلمانالمساجدالأمير محمد بن سلمانمجلس الوزراء السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الشورى" يطالب بتصميم وبناء مؤشر جاهزية القوى العاملةعلى ضفاف البحر الأحمر.. "باب البنط" يروي قصة جدة البحرية ولي العهد يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقةإعلان نتائج الأهلية لبرنامج التوازن العقاري غدًا