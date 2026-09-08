الرئيسية/محلياتولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء وجمعًا من المواطنينقدموا للسلام عليه9 سبتمبر 2026 01:38آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 01:491 / 3ولي العهد خلال استقباله العلماء والأمراءأأالرياض:أخبار 24قصر السلام بجدةولي العهد الأمير محمد بن سلمانجدةالعلماءالتعليقاتأأخبار ذات صلة"البلديات": التمديد المبكر لعقود الإيجار يعزّز استدامة المشاريع"الوزراء": المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمنها "محمية الإمام تركي" تعلن "ربدا" وجهة جديدة للصيد المستدام"أرويا كروز" تسيّر رحلة خاصة من جدة احتفاءً باليوم الوطني