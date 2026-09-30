الرئيسية/محلياتولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورىيلقى اليوم الخطاب الملكي السنوي لمجلس الشورى30 سبتمبر 2026 18:55آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 19:46ولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24مجلس الشورىالخطاب الملكيخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانولي العهدالملك سلمان بن عبدالعزيزالتعليقاتأأخبار ذات صلةالخطاب الملكي أمام الشورى.. سجل التحولات الكبرى في المملكة جدة: رفع النطاق الأحمر عن 1147 قطعة أرض15 مترًا عند الإشارات و6 بالتقاطعات.. ضوابط لمواقف السياراتإطلاق نسخة مطوّرة من اختبار "توفل iBT" بالرياض