الرئيسية/محلياتولي العهد يُلقي اليوم الخطاب الملكي السنوي لمجلس الشورىنيابة عن خادم الحرمين الشريفين30 سبتمبر 2026 14:46آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 15:09ولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24مجلس الشورىخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانرئيس مجلس الشورىالتعليقاتأأخبار ذات صلةتمديد خدمة الأمير تركي بن طلال أميرًا لعسير 4 سنواتتوجيهات بتوظيف التقنية الحديثة في جامعة الملك سعودحافلات المدينة تعزز شبكتها بـ16 مسارًا و476 محطة القتل تعزيرًا بحق نيجيرية هربت الكوكايين إلى المملكة